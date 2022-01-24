Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da zehir taciri 18 kişi tutuklandı
[Kolaj: TRT Haber]
Adana'da geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 123 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 17-23 Ocak'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 123 zanlı gözaltına alındı, 866 gram esrar, 302 gram eroin, 1 kilo 133 gram sentetik uyuşturucu, 665 uyuşturucu hap, ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 485 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 105'i serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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