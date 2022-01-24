Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kar yağışı: Otobüsler yolda mahsur kaldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Başakşehir'de kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken 4 İETT otobüsü, yolda mahsur kaldı.
İstanbul'da süren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Etkili olan kar nedeniyle İETT otobüsleri, Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunda mahsur kaldı.
Yolun rampa bölümünde arka arkaya dizilen otobüsler, uzun süre kurtarılmayı bekledi.
Otobüslerin ilerleyememesi nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.
Etiketler: İETT İstanbul Kar Yağışı Ulaşım
Son Haberler
- 12:25
- 12:14
- 12:22
- 12:16
- 12:09
Sıradaki Haber
Çığ öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılmalı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz