Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 102 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Diyarbakır'da Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 sikke ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 200 bin lira karşılığında tarihi eser satmak için müşteri arandığı bilgisi üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda tarihi eserleri satmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 gümüş ve 69 bronz sikke bulundu.
Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır Kaçakçılık Tarihi Eser
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