Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 43 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 335 şüpheliden 43'ü tutuklandı.
Başkentte Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 17-23 Ocak'ta düzenlediği operasyonlarda 57 kilo 100 gram uyuşturucu ve 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 335 zanlıdan 43'ü, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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