Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilde bulunan 87 bin lirayı çaldılar
[Fotoğraf: AA]
Adana'da park halindeki otomobilden 87 bin lira çalındı. Olayla ilgili yakalanan iki kardeş tutuklandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde Üzeyir K.'nın bankadan çekip otomobilinin torpidosuna koyduğu 87 bin lira hırsızlar tarafından çalındı.
Park ettiği otomobilden inip bir iş yerine giren Üzeyir K. otomobile döndüğünde camın kırıldığı ve torpidodaki paranın da çalındığını fark etti.
Olay yerine gelen Hırsızlık Büro ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Uğur A. ile ağabeyi Oğuzhan A. olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan Uğur A. ve Oğuzhan A. tutuklandı.
Yapılan aramalarda çalınan paraya ulaşılamadı.
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