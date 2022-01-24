Adana'nın Yüreğir ilçesinde Üzeyir K.'nın bankadan çekip otomobilinin torpidosuna koyduğu 87 bin lira hırsızlar tarafından çalındı.

Park ettiği otomobilden inip bir iş yerine giren Üzeyir K. otomobile döndüğünde camın kırıldığı ve torpidodaki paranın da çalındığını fark etti.

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Uğur A. ile ağabeyi Oğuzhan A. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan Uğur A. ve Oğuzhan A. tutuklandı.

Yapılan aramalarda çalınan paraya ulaşılamadı.