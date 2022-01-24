Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de bir kamyondan 9 milyon 350 bin makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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