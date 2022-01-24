İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.