Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar nedeniyle oğlunu göremeyen teyzenin özlemini jandarma giderdi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te kar nedeniyle evinden çıkamayan 80 yaşındaki teyzenin oğlunu görme isteğini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Gülsüm Mercan, oğlu Metin Mercan'ın yanına gitmek istedi.
Ancak evden çıkmaya cesaret edemeyen Mercan, Gaziantep Valiliğini arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mercan'ı İlçe jandarma Komutanlığına götürdü.
Jandarma ile yemek yiyen Mercan, komutanlık binasına gelen oğluna kavuştu.
Mercan ailesi Gaziantep Valiliğine ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Gaziantep Hava Durumu Jandarma Genel Komutanlığı Kar Yağışı
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