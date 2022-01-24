Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapanan yolda mahsur kalan 862 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan 862 kişi kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, etkili tipi nedeniyle kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunu açma çalışmaları sürüyor.
Bölgede dün akşam etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Siverek-Diyarbakır kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Kara yolunun 20'nci kilometresinde mahsur kalan 862 kişi ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılarak Siverek'teki yurtlara yerleştirildi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, yol açma çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.
Yolda kalan sürücülerle görüşen Erin ve beraberindekiler, vatandaşlara kumanya dağıttı.
Görüş mesafesinin düşük olduğu kara yolunda çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Şanlıurfa
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