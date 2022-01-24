Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kayseri'de yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes kara yolu trafiğe açıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri-Erciyes-Develi yolunun tüm araçların geçişine açıldığı duyuruldu.
Kayseri-Erciyes-Develi İl Yolu tüm araçların trafiğine açılmıştır. pic.twitter.com/dSk3fUrptP— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) January 24, 2022
Yol, 22 Ocak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatılmıştı.
Kayakseverler, hafta sonu hava koşullarının elvermemesi nedeniyle pistlerden uzak kalmıştı.
Etiketler: Kar Yağışı Kayseri Kış Sporları Kış Turizmi
Son Haberler
- 10:41
- 10:36
- 10:33
- 10:26
- 10:28
Sıradaki Haber
Araç lastiğine gizlenmiş 10 kilo eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz