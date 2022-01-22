Kayseri'de polis ve jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Hisarcık Mahallesi'nde oluşturduğu kontrol noktasında araçların Erciyes'e çıkışına izin vermiyor.

Erciyes Tekir bölgesinde, Kayseri ve Develi ilçesine gidecek araçlar da bekletiliyor.

Bu arada, ulaşıma kapatılmadan önce yolu kullanan bazı araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.

Yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.