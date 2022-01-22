Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes'e ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle Erciyes Dağı'na ulaşım sağlanamıyor.
Kayseri'de polis ve jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Hisarcık Mahallesi'nde oluşturduğu kontrol noktasında araçların Erciyes'e çıkışına izin vermiyor.
Erciyes Tekir bölgesinde, Kayseri ve Develi ilçesine gidecek araçlar da bekletiliyor.
Bu arada, ulaşıma kapatılmadan önce yolu kullanan bazı araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.
Yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Kış Sporları Kış Turizmi
Son Haberler
- 15:54
- 15:57
- 15:41
- 15:28
- 15:14
Sıradaki Haber
Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz