Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da yolcu otobüsünde 28 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da yolcu otobüsünde 28 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Ergani İncehıdır jandarma sorumluluk alanında Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolundaki kontrollerde şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüste narkotik köpeklerle arama yapıldı.
Otobüsün bagaj bölümünde 44 yaşındaki İ.B'ye ait mini buzdolabında 28 kilogram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan İ.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu
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