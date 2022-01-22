Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 150 adet pompalı tüfek ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'da durdurulan bir araçta 150 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Van'ın Başkale ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri durdurdukları araçta arama yaptı.
Aramada, 10 koli içerisinde 150 adet pompalı av tüfeği bulundu.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Kaçakçılık Polis Silah Kaçakçılığı Van
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