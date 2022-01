Medeniyetin beşiği Anadolu'dan kaçırılan 28 tarihi eser ait oldukları yere dönüş için gün sayıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çabası sonucu ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, New York Başkonsolosluğuna teslim edildi.



Tarihi eserler için New York'taki Türkevi'nde tören düzenlendi.



Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, son 20 yılda kaçırılan 8 binden fazla tarihi eserin vatanına kavuşturulduğunu söyledi.



Ait oldukları topraklar olan Anadolu'ya getirilecek eserler arasında 12 sikke, 6 bin yıllık Kilia idolü, neolitik döneme ait tanrıça figürü ve geyik başı motifli sunu kasesi bulunuyor.



İade edilen tarihi eserler Türk müzelerinde sergilenecek.