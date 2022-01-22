Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
28 tarihi eser yurda dönüyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Medeniyetin beşiği Anadolu'dan kaçırılan 28 tarihi eser ait oldukları yere geri dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çabası sonucu harekete geçen ABD makamları tarihi eserlere el koydu.
Medeniyetin beşiği Anadolu'dan kaçırılan 28 tarihi eser ait oldukları yere dönüş için gün sayıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çabası sonucu ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, New York Başkonsolosluğuna teslim edildi.
Tarihi eserler için New York'taki Türkevi'nde tören düzenlendi.
Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, son 20 yılda kaçırılan 8 binden fazla tarihi eserin vatanına kavuşturulduğunu söyledi.
Ait oldukları topraklar olan Anadolu'ya getirilecek eserler arasında 12 sikke, 6 bin yıllık Kilia idolü, neolitik döneme ait tanrıça figürü ve geyik başı motifli sunu kasesi bulunuyor.
İade edilen tarihi eserler Türk müzelerinde sergilenecek.
Etiketler: ABD Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarihi Eser
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