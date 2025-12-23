Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 23.12.2025 09:44

Hastane otoparkında "drift" atan sürücü yakalandı

Maltepe'de hastane otoparkında "drift" atan araç sürücüsüne 48 bin 378 lira ceza uygulanırken, şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Hastane otoparkında "drift" atan sürücü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik çalışmalar yapıldı.

Yapılan incelemelerde, 22 Aralık tarihinde Maltepe'deki bir hastanenin otoparkında bir araç sürücüsünün drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Kimliği tespit edilen M.S.M. isimli şüpheli yakalandı. Drift atmak, taşıt yollarında yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 48 bin 378 TL idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Şüpheli şahıs, 23 Aralık tarihinde `TCK 179/2 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek` suçundan adli makamlara sevk edildi.

ETİKETLER
İstanbul Drift
Sıradaki Haber
Bugün hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi pazartesi günü başlayacak
11:38
Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk durak "Erzincan" oldu
11:33
İzmir'de iki ilçede 24 saat su kesintisi
11:24
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor
11:20
2025'te küresel sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı
11:13
Faiz indirimleri konut kredilerine de yansıdı
Çeşme plajları ve Ege Denizi berraklığıyla hayran bıraktı
Çeşme plajları ve Ege Denizi berraklığıyla hayran bıraktı
FOTO FOKUS
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ