PAYCO ödeme sistemleri soruşturması genişletildi: 28 gözaltı

Örgüt hiyerarşisi içerisinde aktif rol alan şüphelilerin adresleri tek tek belirlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.
Daha önce de 5 Aralık'ta şirkete yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.
Şüphelilere ait mal varlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el konulmuştu.