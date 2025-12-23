Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
AA 23.12.2025 08:43

Şile Belediyesine ikinci dalga operasyon: 22 gözaltı

Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şile Belediyesine ikinci dalga operasyon: 22 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlendi.

Şile Belediye Başkanı Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Kabadayı görevden uzaklaştırıldı

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

İstanbul
