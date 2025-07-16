Şile Belediye Başkanı Kabadayı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Şile Belediye Başkanı Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

Hakimlik, diğer şüpheli Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.