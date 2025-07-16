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Gündem
AA 16.07.2025 07:03

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "sabah namazı" buluşmasında, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde "sabah namazı" buluşması düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katıldığı programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Erbaş, sabah namazını kıldırmasının ardından şehitler için ettiği duada, mekanlarının cennet olmasını temenni ederek, şunları söyledi:

"Ya Rabbi, o gece tankların önünde durarak, devletimizi, milletimizi, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı, ırzımızı, namusumuzu korumak için mücadele eden ve yaralanan, gazi mertebesine ulaşan kardeşlerimiz oldu. Cümle gazilerimize şifalar, hayırlı ve uzun ömürler nasip eyle.

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Şehitlerimizin yakınlarına sabrı cemil ihsan eyle Ya Rabbi. Devletimize düşmanlık yapan dahili ve harici hainleri kahru perişan eyle. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle Ya Rabbi. Aramıza haset, fesat sokmak isteyen cümle kötülere, şerlilere fırsat verme."

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Duasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına maruz kalanlara da yer veren Ali Erbaş, dua sonrası cemaatle selamlaştı.

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