Parçalı Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.07.2025 05:40

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bugün Türkiye'ye geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bugün Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 16 Temmuz 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı icra edilecektir. Konuk Devlet Başkanı ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan BAE Birleşik Arap Emirlikleri
Sıradaki Haber
Yurt genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:43
Bilim insanları 24 milyon yıllık gergedan fosilinden protein çıkardı
06:27
Fransa borçla mücadele için, iki resmi tatili kaldırmayı planlıyor
06:19
İşgalci İsrail, Filistinli belediyenin Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yetkilerine el koydu
06:15
Filistin'den uluslararası topluma soykırımcı İsrail'in E1 yerleşim planını durdurması çağrısı
04:57
Bolu'da yangın: Ev ve samanlıklar küle döndü
05:32
Tekirdağ'daki orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
253 şehidin anısına 253 tekne İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
253 şehidin anısına 253 tekne İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
FOTO FOKUS
15 Temmuz şehitleri dualar ve gözyaşlarıyla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualar ve gözyaşlarıyla anıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ