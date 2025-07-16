İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Şüpheli sayısı 312'ye yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde beyanda bulundu.

HTS kayıtları, kamera görüntüleri, MASAK raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadesinin yanı sıra İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine başsavcılık tarafından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İlk operasyon

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu şüphelilerle bağlantılı 94 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla 19 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında ilk operasyonu, 100 şüphelinin yakalanması için düzenledi.

Operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık'ın da aralarında olduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerine 20 Mart'ta başlandı.

Ekrem İmamoğlu, 21 Mart'ta emniyette alınan ifadesinde birçok soruya, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." cevabını verdi.

İmamoğlu'nun tutuklanması

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verirken, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, İmamoğlu ile 89 şüpheliyi "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" gibi suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, "Ekrem İmamoğlu elebaşılığında, yöneticiliğini Murat Ongun'un yaptığı yapının, Medya AŞ ve Kültür AŞ'deki birçok ihaleye fesat karıştırdığı, hayali ihalelerle kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirdiği" yönünde tespite yer verildi.

Sevk yazısında, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı İmamoğlu'nun örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi olmakla birlikte örgüt lideri ve yöneticisi tarafından verilen talimatların diğer örgüt yöneticilerinin altında yer alan örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 zanlı tutuklanırken, 41 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart'ta İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı.

İkinci operasyon

Soruşturma kapsamında 26 Nisan'da 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı doğrultusunda ikinci operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılardan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun da aralarında olduğu 18'i tutuklanırken, 34'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Üçüncü operasyon

Başsavcılık tarafından, soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılardan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında olduğu 13'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Dördüncü operasyon

Soruşturmada, Başsavcılığın 22 Mayıs'ta 7 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının ardından yakalanan zanlılar tutuklandı.

Beşinci operasyon

Soruşturmada, Başsavcılığın 23 Mayıs'ta 46 zanlıya ilişkin gözaltı kararının ardından beşinci operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın aralarında olduğu 25 zanlı tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Altıncı operasyon

Soruşturmada, 31 Mayıs'ta düzenlenen altıncı operasyonda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik yakalandı. Söz konusu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu'nun avukatının tutuklanması

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturmada 19 Haziran'da tutuklandı.

Soruşturmada gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş de 20 Haziran'da tutuklandı.

Yedinci operasyon

Soruşturmada, 5 Temmuz'da düzenlenen son operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheli Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan tutuklanırken, avukat Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren 39 şüpheli tahliye edildi

Soruşturma kapsamında 41'i tutuklu 73 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheliler şu şekilde:

"İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, Berat Çağrı Kapki, İhsan Mengir, Yücel Mengir, Dinçer Kantar, Alaeddin Vardar ve Fikret Baydemir, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, avukat Süleyman Atik, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık, reklamcı Hüseyin Kum, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz."

İfade veren tutuklu 41 şüpheliden 39'u tahliye edildi. İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz ise verdikleri ifadelerin soruşturmanın aydınlanması için yeterli olmaması gerekçesiyle tahliye edilmedi.

Soruşturmada hala tutuklu bulunan bazı şüpheliler ise şunlar:

"Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan."

Şüpheli sayısı 312'ye yükseldi

Soruşturmada, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 312'ye yükseldi. Söz konusu şüphelilerden 303'ü polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklanırken, bazıları hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şu anda soruşturma kapsamında 97 şüpheli tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan, kolluk ekiplerinin İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.