Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 23.12.2025 09:35

Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. 

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
PAYCO ödeme sistemleri soruşturması genişletildi: 28 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi pazartesi günü başlayacak
11:38
Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk durak "Erzincan" oldu
11:33
İzmir'de iki ilçede 24 saat su kesintisi
11:24
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor
11:20
2025'te küresel sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı
11:13
Faiz indirimleri konut kredilerine de yansıdı
Çeşme plajları ve Ege Denizi berraklığıyla hayran bıraktı
Çeşme plajları ve Ege Denizi berraklığıyla hayran bıraktı
FOTO FOKUS
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ