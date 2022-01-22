Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Haseke şehrinde DEAŞ'lı teröristler sözde cezaevi olarak kullanılan bir binaya baskın düzenledi.

Binada tutulan 5 bin DEAŞ'lı teröristi kurtarmak için yapılan baskında önce bomba yüklü bir araç infilak ettirildi, ardından da çatışma başladı. Yakınlardaki bir petrol şirketine ait tankerler de havaya uçuruldu.

Terör örgütü DEAŞ Haseke’de bulunan Sanayi Hapishanesi’ni bastı. Saldırı sonrası cezaevinin delinen duvarından yüzlerce DEAŞ’lı terörist kaçtı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/bRnKIhN3rL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2022

Çatışmalar devam ediyor

Firar eden DEAŞ'lı teröristlerle PKK/YPG'li teröristler arasındaki çatışmalar Guveyran, El-Neşva ve Hoş El-Baar mahallerinde devam ediyor.

Özellikle sözde cezaevinin bulunduğu Guveyran mahallesinde DEAŞ'lı teröristlerin bazı evlere girerek içerideki sivilleri rehin aldıkları belirtiliyor.

Çatışmalar nedeniyle yüzlerce sivil bölgeyi terk ediyor.