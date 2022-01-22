Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: Time.com
Bitcoin'de rekor düşüş
[Fotoğraf:AA]
Bitcoin 36 bin doların altına düşerek son 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Bitcoin Cuma günü 36 bin doların altına düştü. Bu haftaki düşüş, aynı ay içinde 40 bin doların altına ikinci düşüşü oldu.
Bitcoin fiyatı şu anda Temmuz'dan bu yana en düşük seviyede seyrediyor.
Altcoinlerin lideri kabul edilen Ethereum'da da büyük bir düşüş gördü.
52 bin doları görmüştü
Bitcoin fiyatı 27 Aralık'ta 52 bin dolara ulaştı. O günden bu yana 38 bin ila 50 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor.
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