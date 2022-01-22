Tonga'daki volkanik patlama ve tsunami ülkeyi internetsiz bıraktı.

Elon Musk, bir ay boyunca internet bağlantısı olmayacağına dair haberlerin ardından teklifini duyurdu, Starlink internet terminallerini Tonga'ya gönderebileceğini söyledi.

Tongalı yetkililer olumlu yaklaştı

Tonganlı yetkililer Musk'ın tweetine olumlu yanıt verdi ve şunları yazdı:

"Starlink'in neler yapabileceğinin ayrıntılarını bilmiyoruz. Yardım edin."

Musk yanıt olarak "Lazer bağlantılı yeterli uydumuz olmadığı ve Tonga bölgesine hizmet eden jeo sat'lar olduğu için şu anda bir şey yapmak zor. Bu yüzden net bir onay istiyorum” diye yazdı.

Bazı adalarda sürdürülebilir enerji projelerinde kullanılan Tesla güneş panelleri hariç, Tesla'nın Pasifik adalarında sınırlı varlığı bulunuyor.

Uydu telefonları ve çok sınırlı internet erişimi dışında Tonga'da iletişim yolları hala kapalı.

