İsmail Yusuf Abba, Batı Afrika'nın yükselen ülkesi Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi. 34 yıldır diplomatlık yapan Büyükelçi Abba, Türkiye'den önce de onlarca yurt dışı görevinde yer aldı. Büyükelçi Abba rezidansının kapılarını TRT Haber'e açtı.

Türkiye'deki görevine başlayalı henüz 7 ay oldu. Bu kısa sürede Ankara'ya ve Türk kültürüne hemen alıştı.

"Türk tarihine dair çok şey duydum"

Türkiye'ye büyük beklentilerle geldiğini dile getiren Abba, özellikle Türkiye tarihiyle ilgili çok fazla şey duyduğunu söyledi.

Abba "Okuldayken bize Osmanlı İmparatorluğunun ne kadar muhteşem ve güçlü olduğunu öğretmişlerdi" dedi.

3 çocuk babası Abba, hafta sonlarını genellikle ailesiyle televizyon izleyerek geçiriyor. Türk kültürünü yakından tanımak için Türk kanallarını da takip ediyor.

Türkiye'ye ilk olarak 2011'de Nijerya Cumhurbaşkanının delegasyonu ile geldiğini aktaran Abba, "2021'de geri geldiğimde özellikle altyapıda muazzam bir gelişme gördüm" dedi.

Büyükelçi Abba'ya göre iki ülkenin kültürü arasında benzerlikler oldukça fazla...

"Türk insanı çok arkadaş canlısı"

Abba, Türklerdeki arkadaş canlılığının onu şaşırttığını veTürkiye'ye gelmeden önce böyle bir halkla karşılaşmadığını dile getirdi.

Abba, aynı zamanda tam bir fotoğraf tutkunu.

Özellikle küçük oğluyla beraber ve Ankara'yı gezerek fotoğraf çekmeyi çok seviyor.

"Türkiye-Afrika stratejik partner"

Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'de iktidara geldiğinde bir Afrika politikası başlattığına değinerek, "Birçok alanda kalkınma yardımları sağladı. Afrika Birliği de Türkiye'ye çok özel bir yer verdi. Türkiye Afrika’nın stratejik partneri oldu" dedi.

Büyükelçi Abba, ilerleyen günlerde iki ülke arasında eğitim alanında yeni bir anlaşma imzalanacağını söyledi.