Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika Devlet Başkanı Obrador'a kalp operasyonu
[Fotoğraf:Reuters]
Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'a, bir askeri hastanede kalp kateterizasyonu yapıldı.
Meksika İçişleri Bakanı Adán Augusto López Hernández, yaptığı açıklamada, doktorların rutin bir muayenede söz konusu operasyonu yapmanın gerekli olduğuna karar verdiğini aktardı.
Obrador'un kalp ve atardamarlarının sağlıklı durumda olduğunu belirten Hernández, Obrador'un bugün itibarıyla normal faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.
Bir yıl içinde ikinci COVID-19'a yakalanan 68 yaşındaki Obrador, 2013'te kalp krizi geçirmişti.
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