Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede dün COVID-19'dan 248 kişinin yaşamını yitirdiğini, salgının başından bu yana 103 binden fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

COVID-19 salgınında Avrupa Birliğinin en yüksek ölüm oranına sahip üyesi Polonya'da, 2'inci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek can kaybı yaşandı.

Bakanlık ayrıca Polonya'da son 24 saatte 36 bin 500 vakanın tespit edildiğini, Omicron varyantının etkisiyle COVID-19 salgınında günlük vaka sayısında rekor yaşandığını bildirdi.

Günlük vaka sayısı 50 binlere çıkabilir

Son tespit edilen COVID-19 vakalarının 1390'ının Omicron varyantı taşıdığı, salgının 5'inci dalgası için hastanelerde yaklaşık 31 bin yatağın hazır bulundurulduğu belirtildi.

Polonya'da gelecek hafta günlük vaka sayısının 50 bine çıkabileceği ifade ediliyor.