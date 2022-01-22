Irish Times'ın haberine göre ilginç olay Carlow bölgesinde yaşandı.

Hayatını kaybeden bir emeklinin maaşını almak isteyen iki kişi cesetle birlikte postaneye gitti.

Postanede görevli bir kişi ortalarındaki cesetle bankoya yaklaşan kişilerden şüphelendi.

Personel durumu sorgulayınca iki kişi cesedi olay yerinde bırakıp kaçtı.

Maaş için önce telefonla aradılar

İrlanda resmi televizyonu RTE, bir erkeğin postaneye telefon açıp, bir emeklinin maaşını onun yerine çekip çekemeyeceğini sordu.

Görevliler, emeklinin bizzat gelmesi gerektiğini söyleyerek isteği reddeti.

Kısa süre sonra iki erkek yanlarında postanede "yığılan" 60'lı yaşlarındaki bir erkekle geri geldi.

İrlanda Polisi, "yaşlı adamın açıklanmamış" ölümünün nedeninin soruşturulduğunu duyurdu.

Bir polis sözcüsü, yapılacak otopsinin ardından soruşturmanın gideceği yönün netleşeceğini vurguladı.

Yakındaki bir evin de "olay yeri" olarak kordon altına alındığı söylendi.

