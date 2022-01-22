Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ünlü aktör hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Amerikalı aktör ve komedyen Louie Anderson 68 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören Amerikalı aktör ve komedyen Louie Anderson, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Anderson, kendi çocukluğunu anlattığı "Afacan Louie" adlı çizgi filmle ününü Türkiye'de de duyurmuştu.
24 Mart 1953 yılında dünyaya gelen Louie Anderson'ın birçok kitapta da imzası bulunuyor.
68 yaşında hayatını kaybeden ünlü komedyen, program sunuculuğu da yapıyordu.
Son Haberler
- 17:20
- 17:04
- 17:03
- 17:10
- 16:58
Sıradaki Haber
Maaşını çekmek için cesediyle postaneye gittiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz