Simanjiro Bölgesi Konsey Başkan Yardımcısı Sendeu Laizer, kuraklığın, bölge halkının hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Tanzanya'da son 1 ayda 62 binden fazla büyük ve küçükbaş hayvanın kuraklık nedeniyle telef olduğunu kaydeden Laizer, "Bu, korkunç bir durum." ifadesini kullandı.

Laizer, hayvan leşlerinin etrafa ağır kokular saldığını ve hayvanlarını korumak isteyen insanların başka bölgelere göç ettiğini söyledi.

"Daha önce hiç böyle olmamıştı"

Bölge halkından Laurent Saning de böyle kötü bir durumun daha önce hiç yaşanmadığını belirterek su ve otlak sıkıntısı nedeniyle hayvanların çok zayıfladığına dikkati çekti.

Tanzanya'nın kuzeyinde yağış miktarı yüzde 35 azalırken bu durum son 10 yılın en düşük seviyesi olarak gösteriliyor.