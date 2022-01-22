Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da bir hasta ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da tedavi gören 54 yaşındaki kalp hastası, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçirdiği kalp krizi sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Veysi Coşkun'un, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Erzurum'a nakledilmesine karar verildi.
Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası hazırlanan uçak ambulansla Adıyaman Havaalanı'ndan alınan hasta, Erzurum Havalimanı'na gönderildi.
Coşkun, daha sonra ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
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