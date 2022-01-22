Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaylada mahsur kalan 2 hasta ve kedilerini AFAD kurtardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Düzce'de yaylada yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kalp hastası 2 kişi ile "Boncuk" isimli kedileri, AFAD ekiplerince 4 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.
Düzce'de, kalp hastası 2 kişinin kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kaynaşlı ilçesine bağlı 1450 rakımlı İkizler Yaylası'ndaki evlerinde mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri, hızla harekete geçti.
4 saatlik çalışma ile kurtarıldılar
Yolu kardan kapanan yaylaya arazi aracıyla güçlükle ulaşan ekipler, 2 kişi ile "Boncuk" isimli kedilerini yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda Kaynaşlı Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Kontrolleri yapılan ve ciddi sağlık sorunu bulunmadığı öğrenilen 2 kişi, daha sonra ekiplerce Kaynaşlı'daki evlerine bırakıldı.
Etiketler: AFAD Düzce Kar Yağışı
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