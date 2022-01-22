Düzce'de, kalp hastası 2 kişinin kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kaynaşlı ilçesine bağlı 1450 rakımlı İkizler Yaylası'ndaki evlerinde mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri, hızla harekete geçti.

4 saatlik çalışma ile kurtarıldılar

Yolu kardan kapanan yaylaya arazi aracıyla güçlükle ulaşan ekipler, 2 kişi ile "Boncuk" isimli kedilerini yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda Kaynaşlı Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Kontrolleri yapılan ve ciddi sağlık sorunu bulunmadığı öğrenilen 2 kişi, daha sonra ekiplerce Kaynaşlı'daki evlerine bırakıldı.