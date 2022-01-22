Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 25 araç kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 25 araç, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı köy yollarında 21, Göle ve Posof ilçelerinde, 4 araç ve hasta almaya giden ambulans, tipi nedeniyle yolda kaldı.
Sorumluluk bölgelerinde çalışma yapan İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, iş makineleriyle halat bağladıkları araçları kurtardı.
Ekipler, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Ambulans
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