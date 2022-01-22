Kastamonu Valiliği, Görme Engelliler Derneği üyeleri için Batı Karadeniz’in en uzun pisti olan Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesisleri’nde kayak programı organize etti.

İlk defa kızakla kaymanın keyfini yaşayan görme engelli birey ve öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Kayda kaymanın mutluluğunu yaşadılar

Görme engelli bireylerin ailelerinin de eşlik ettiği görme engelliler, ellerine kızakları alıp "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz’a çıktılar.

Daha sonra kızağa binip kendilerini rampa aşağı bırakan engelliler, görmedikleri karda kaymanın mutluluğunu yaşadı.

Kızakla kayarken küçük kazalar da yaşlandı. Ailelerinin de yardım ettiği engelliler, bu kazaları hiç umursamadan kızaklarını tekrar alıp tepeye çıkarak kayıp eğlenmeye devam etti.