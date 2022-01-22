Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA-İHA
İETT otobüsü demir korkuluklara çarptı: 10 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Kazada otobüsteki 10 kişi yaralandı.
Sefaköy'de yoldan çıkan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen sebeple bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otobüsteki yolculardan 10'u yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından otobüsün camları kırılarak tahliye edilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yoldan çıkan otobüs 4 saatlik çalışmanın ardından iki vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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