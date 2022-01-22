Kar, kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkilerken, bazıları ise bu durumu eğlenceye çeviriyor.

Muş'ta günlerdir süren yoğun kar yağışı sonrası, köylerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Evler ve ahırlar kara gömüldü.

Kardan kahvehane yaptı

Kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığı kent merkezinin İstasyon Caddesi’nde çay ocağı işletmeciliği yapan Şeref Yollu, temizlik çalışmasında biriken kar yığınlarıyla kahvehane yaptı.

Yol kenarında biriken kar kütlesi, bir çay ocağı işletmecisine ilham oldu. Oyulan kar kütlesinin içine, müşterilerin çay içmesi için masa ve sandalye koydu.

Arkadaşıyla birlikte kardan tünelin içerisinde sıcak çayın keyfini çıkaran Mehmet İçyer, "Kardan tünelin içerisinde arkadaşımla beraber oturup, çay içerek keyfimize baktık. Çok güzel olmuş, hatıra fotoğrafı çekildik” dedi.

Kardan çay ocağı, tüm müşterilerin beğenisini topladı.