İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Güney Amerika'dan getirilen ve "otopark tamponu" olarak beyan edilen ürünler riskli bulundu.

Eşyanın x-ray cihazı ile yapılan taramasında, malzeme içinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik köpeklerinin de ürünlere tepki vermesi üzerine toplam 100 "otopark tamponu" açıldı.

Ürünlerin içine gizlenmiş paketlerde, kristal görünümlü maddeler tespit edildi. Alınan numunenin, analizinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyonda toplam 250 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.