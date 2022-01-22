2002 yılında tecavüze uğrayarak ve bıçaklanarak hayatını kaybeden Durdu Gökçe cinayeti aydınlatılamamıştı.

Kan donduran olay o tarihte "Bu nasıl vahşet?" manşetiyle gazetelerde yer aldı.

Katil bulunamayan olay, kayıtlara faili meçhul olarak geçti. Ancak emniyet ekipleri katilin peşini bırakmadı ve cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı.

Parmak izi yeniden incelendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı faili meçhul olayların aydınlatılması için özel bir ekip kurdu.

Kimya, Biyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Balistik ve Parmak izi uzmanları bir araya geldi.

19 yıl önce alınan olay yerinde elde edilen parmak izlerine yeniden bakıldı ve sisteme girildi. Katil de bu işlemin ardından bulundu.

Mustafa Öz Antalya'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olayların çözülmesindeki yardımcı: Parmak İzi Veri Entegrasyonu

Emniyet Kriminal ekiplerinin olayları aydınlatmadaki en büyük yardımcılarından biri Parmak İzi Veri Entegrasyonu.

Sistem ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü veritabanları birleştirildi.

Toplam 154 bin 598 olay aydınlatıldı

Böylece bin 546 faili meçhul cinayet aydınlatıldı, 2 bin 399 şüpheli yakalandı.

Parmak İzi Veri Entegrasyonu sayesinde 141 bin 115 asayiş, 4 bin 487 terör, 8 bin 996 narkotik olmak üzere toplam 154 bin 598 olay aydınlatıldı.