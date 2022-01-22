Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için çığ ve buzlanma uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta don ile yer yer sisin etkili olabileceği duyuruldu.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Çığ riskine karşı uyarıldı
Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 6, Muş'ta 2, Van ve Hakkari’de 1 derece olması bekleniyor.
Bölgede yüksek kesimlerde bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.
Etiketler: Bitlis Buzlanma Hakkari Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Muş Van
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