Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 10 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine mensup ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kent genelinde 8 ilçede belirlenen 11 adrese baskın düzenleyen polis, 10 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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