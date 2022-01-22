İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnönü ve Ayrancılar Mahallesi'nde yapılan 1 motosiklet, 3 otomobil, 1 iş yerinden ve kamu kurumundan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan araştırma sonucu tespit edilen 12 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı, biri hakkında adli kontrol kararı alındı.

Çalınan bir otomobil ise bulunarak sahibine teslim edildi.