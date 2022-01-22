Eskişehir’de yaşayan Şahin Dere’nin motosikleti, 2021 yılının Nisan ayında evinin önünden çalınmıştı. Dere, olayın üzerine polis ekiplerine başvurdu. Ekiplerin tüm çalışmalarına rağmen motosiklet bulunamadı.

Hırsızlık olayının ardından geçen 8 ayın sonunda motosiklet, hurda halde ve şase numaraları kazınmış halde bulundu. Neredeyse motorsikletin değerinde masraf çıktığını gören Dere, şoke oldu.

“20 bin liralık motosikletimde 15 bin TL masraf çıktı”

Emniyetten 'motorun bulundu' haberini alınca sevinçle motorunu teşhis etmeye gittiğini söyleyen Dere, şöyle konuştu:

"Motoru görünce şok oldum. binilebilecek bir hale getirebilmeleri için tamirciye götürdüm. Motosikletin değeri 20 bin TL, bana 15 bin TL zarar çıktı. Motorum kullanılamaz, çünkü şase numaralarını kazımışlar. Tekrar şase numarası çaktırmam ve plaka çıkarttırmam lazım. Ben emekliyim, bu maliyeti kaldıramam. Hurdalığa koyacağım.”