Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da kar nedeniyle 336 köy yolu kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yurt genelinde kar yağışı nedeniyle bazı illerde olumsuzluklar yaşanıyor. Elazığ, Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar nedeniyle 336 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ'da yoğun kar yağışının etkisiyle merkezde 36, ilçelerden Baskil'de 20, Ağın'da 8, Alacakaya'da 2, Arıcak'ta 3, Maden'de 14, Karakoçan'da 7, Keban'da 11, Kovancılar'da 22, Palu'da 7, Sivrice'de 22 köy yolu ulaşıma kapandı.
Siirt
Siirt genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağış nedeniyle Şirvan ilçesinde 12, Pervari'de 6, Eruh'ta 5, Baykan'da 3 ve Kurtalan'da 3 köy yolu ulaşıma kapalı.
Batman
Batman'da kar yağışı nedeniyle 70 köy ve 76 mezra, Şırnak'ta da 5 köy 4 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Batman Doğu Anadolu Bölgesi Elazığ Hava Durumu Kar Yağışı Siirt Şırnak
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