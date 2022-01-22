Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 21 firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü yakalandı.
İzmir'de emniyet ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Helikopter destekli operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 21 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: İzmir Polis Suç Örgütü
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