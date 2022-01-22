Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde ulaşım normale döndü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede 3 gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.
Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları bugün denize açılacak.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte soğuk hava etkili oluyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi
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