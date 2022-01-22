Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir sokakta yaşanan olayda, otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenle bir minibüs şoförü ile tartıştı. Öfkelenen sürücü, kapısı açık halde otomobilini hızla sürdü.

Kontrolünü kaybettiği otomobiliyle park halindeki başka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden düşen sürücü, karşı yönden gelen panelvan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Zarar gören otomobilin sahibi Aydın Aydoğdu, "Dükkanda oturuyorduk. Aniden bir ses geldi. Şuradan bir otomobilin geldiğini gördük. Adam yere düşmüştü. Sonra kalktı. Ne olduğunu sorduk. Minibüs şoförüyle tartıştığını söyledi. Ondan sonra tutanağımızı tuttuk ve gitti" dedi.