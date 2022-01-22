Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kadıköy'de bir hurdalıkta çıkan ve yan taraftaki iki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.
Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yan taraftaki ikişer katlı 2 binaya sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında binalarda hasar oluştu.
Öte yandan yangında zarar gören bir Kur'an-ı Kerim itfaiye tarafından muhafaza altına alındı.
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