Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yan taraftaki ikişer katlı 2 binaya sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında binalarda hasar oluştu.

Öte yandan yangında zarar gören bir Kur'an-ı Kerim itfaiye tarafından muhafaza altına alındı.