Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da iki tır çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da meydana gelen kazada iki tır çarpıştı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Tüneli'nde sürücüsünün henüz belirlenemediği tır, aynı istikamette giden başka bir tıra arkadan çarptı.
Kazada, arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tünelde trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Trafik
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