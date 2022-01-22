Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kar nedeniyle 141 köy yolu kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adıyaman'da kar nedeniyle 141 köy ve 464 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Adıyaman'da geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkezde 169, Çelikhan ilçesinde 39, Samsat'ta 22, Besni'de 53, Gölbaşı'nda 20, Sincik'te 66, Kahta'da 126, Gerger'de 110 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin kapanan yolları açmak için çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Adıyaman Buzlanma Hava Durumu Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Yaylada mahsur kalan 2 hasta ve kedilerini AFAD kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz