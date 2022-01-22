İzmir'de Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Alsancak Melih Özakat İlkokulu’nda ehliyet sınavı yapıldığı sırada okul çevresinde bulunan bir otomobildeki 2 kişiden şüphelendi.

Ekiplerin takibi sonucu cep telefonlarından sınav kağıdı görüntülerini incelediği tespit edilen Adem A., Fatih A. ile sınava giren Mahsun E. gözaltına alındı.

Mahsun E.'nin maskesindeki kamerayla sınav kağıdından Adem A. ve Fatih A.'ya canlı yayın yaptığı, kulağının içine yerleştirilen kulaklıkla da cevapları aldığı belirlendi.